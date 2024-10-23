Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

        İsmail Fırat idaresindeki 06 DF 6258 plakalı otomobil, kırsal Gedik Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol dışındaki banket alana çıktı.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Ahmet (4) ve Ruken Fırat (14), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Tarihi Kentler Birliği toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
        Tarihi Kentler Birliği toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
        Karaköprü Belediye Başkanı Çiftçi, çalışmalarını anlattı
        Karaköprü Belediye Başkanı Çiftçi, çalışmalarını anlattı
        Şanlıurfa'da 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da aranan 25 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 25 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfaspor, Iğdır FK maçında galibiyete odaklandı
        Şanlıurfaspor, Iğdır FK maçında galibiyete odaklandı
        Şanlıurfa'da bedensel engellinin öldüğü yangın sigaradan çıkmış
        Şanlıurfa'da bedensel engellinin öldüğü yangın sigaradan çıkmış