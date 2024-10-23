Şanlıurfa'da "UNESCO Müzik Şehri Lansmanı" yapıldı

Şanlıurfa'nın müzik alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olması dolayısıyla "UNESCO Müzik Şehri Lansmanı" gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde gerçekleştirilen etkinlik, "Dünden Bugüne Şanlıurfa'da Müzik" sergisinin açılışıyla başladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, medeniyetler beşiği olarak anılan kentin her alanda köklü geçmişe sahip olduğunu belirterek, tarih, kültür, arkeoloji ve müzik başta olmak üzere insana dair her şeyin Şanlıurfa'da yer aldığını anlattı.

Etkinliğe katılan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşmasına, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesini hedef alan terör saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Dünyada terör yaparak sonuç almış hiçbir örgüt, çete veya grup yoktur. Terör nereden gelirse gelsin masum insanların canını alan insanların hepsi birer vahşidir ve yaptıkları iş insanlık suçudur. Hiçbir haklı davası da olamaz." şeklinde konuştu.

Yavaş, somut olmayan kültür miraslarının da önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu anlamda önemli bir hazineye sahip olduğunu dile getirdi.