Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfaspor, yarın Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak

        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfaspor, yarın Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

        Bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi, 13 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı
        Şanlıurfa'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfaspor, Iğdır FK maçında 3 puanı hedefliyor
        Şanlıurfaspor, Iğdır FK maçında 3 puanı hedefliyor
        Kaçak silahlar asma tavandan çıktı
        Kaçak silahlar asma tavandan çıktı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        İbrahim Tatlıses'e, baba ocağında onur ödülü
        İbrahim Tatlıses'e, baba ocağında onur ödülü