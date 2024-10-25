Şanlıurfaspor, yarın Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi, 13 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.
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