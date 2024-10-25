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        Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali sürüyor

        Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali kapsamında sinema severler Şanlıurfa'da buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:29
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        Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali sürüyor
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        Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali kapsamında sinema severler Şanlıurfa'da buluştu.

        Festivalin ana destekçileri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de yer alırken festivale ayrıca Şanlıurfa Valiliği ve Harran Üniversitesi de katkı sağlıyor.

        Her yıl yüzlerce film başvurusu alan festivalde bu yıl 390’dan fazla film başvurusu alındı. Festival jüri üyeleri tarafından değerlendirilen filmler Ulusal Kısa Film Kategorisi, Uluslararası Kısa Film Kategorisi, Arkeoloji Ana Temalı Belgesel Kategorisinde değerlendirmeye alınacak.

        "Sinema Sanatı ile Kültürel Mirası Buluşturan Festival" sloganıyla organize edilen festivalde yer verilen arkeoloji temalı film ve belgeseller, festivalin her yıl kültürel mirası sinema sanatıyla buluşturma hedefini bir adım ileri taşıyor.

        Festival, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde, Venedik Film Festivali'de yarışan "Tereddüt Çizgisi" filminin gösterimi ile başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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