Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali sürüyor

Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali kapsamında sinema severler Şanlıurfa'da buluştu.

Festivalin ana destekçileri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de yer alırken festivale ayrıca Şanlıurfa Valiliği ve Harran Üniversitesi de katkı sağlıyor.

Her yıl yüzlerce film başvurusu alan festivalde bu yıl 390’dan fazla film başvurusu alındı. Festival jüri üyeleri tarafından değerlendirilen filmler Ulusal Kısa Film Kategorisi, Uluslararası Kısa Film Kategorisi, Arkeoloji Ana Temalı Belgesel Kategorisinde değerlendirmeye alınacak.