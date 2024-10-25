Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşların açtığı battaniyeye atlayıp kurtuldu

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan ve vatandaşlarca açılan battaniyeye atlayan 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 19:13 Güncelleme: 25.10.2024 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşların açtığı battaniyeye atlayıp kurtuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan ve vatandaşlarca açılan battaniyeye atlayan 2 çocuk yaralandı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Daireyi saran alevler ve yoğun duman sebebiyle dışarı çıkamayıp mahsur kalan 2 çocuk, evin balkonundan çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Bu anlar kameralarca kayda alındı.

        Yaralanan çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı

        Benzer Haberler

        Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali sürüyor
        Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali sürüyor
        Haliliye'de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği devam ediyor
        Haliliye'de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği devam ediyor
        Şanlıurfa'nın kültür varlıkları görsel ve yazılı kayıt altına alınıyor
        Şanlıurfa'nın kültür varlıkları görsel ve yazılı kayıt altına alınıyor
        Şanlıurfaspor, yarın Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak
        Şanlıurfaspor, yarın Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak
        Şanlıurfa'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı
        Şanlıurfa'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı