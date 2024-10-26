Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Urfa Kalesi kazıları bölge tarihine ışık tutuyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl yerleşkesinin güneyinde Dambak Tepesi'nde yer alan ve kente hakim konumuyla dikkati çeken tarihi Urfa Kalesi'nde yürütülen kazılarda geçmişin izleri aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Urfa Kalesi kazıları bölge tarihine ışık tutuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl yerleşkesinin güneyinde Dambak Tepesi'nde yer alan ve kente hakim konumuyla dikkati çeken tarihi Urfa Kalesi'nde yürütülen kazılarda geçmişin izleri aranıyor.

        Kuruluş tarihi tam olarak bilinmeyen, sur duvarlarının milattan sonra 9. yüzyılda Abbasiler döneminde yapıldığı tahmin edilen Urfa Kalesi'ndeki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleriyle Prof. Dr. Gülriz Kozbe başkanlığında 5 yıldır sürüyor.

        Kalenin kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla turizme açılması planlanıyor.

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülriz Kozbe, AA muhabirine, kalede bu yılki kazıların nisan ayından bu yana titizlikle devam ettiğini söyledi.

        Kalenin tarihini, arkeolojik veriler ele geçmeden söylemelerinin mümkün olmadığını belirten Kozbe, şunları kaydetti:

        "Bugün bulduğumuz en erken veri, MÖ 3. yüzyılda sarayın da olduğu dönemdir. Ancak bugün gördüğümüz sur duvarları o döneme ait değil. MS 9. yüzyılda Abbasiler ilk kez sur duvarlarıyla çeviriyorlar. 18. yüzyıla, 19. yüzyıla kadar burası farklı kültürlerin, uygarlıkların önemli kalesi oluyor. Önemli ticaret yolları üzerinde olduğu için ve bereketli, verimli bir araziye sahip olduğu için her daim farklı farklı kültürler tarafından kullanım görmüş bir kaleyle karşı karşıyayız."

        - İslam, Musevi ve Hristiyan dünyası için önemli

        Kazıların bölgenin ve kalenin tarihine ışık tutacağını aktaran Kozbe, şu bilgileri verdi:

        "Bölgede ciddi anlamda bir İslami dönemin varlığını biliyoruz. O açıdan da Şanlıurfa bölgesinin farklı bir tarihi boyutunu göz önüne koyması açısından önemli. Bir başka önemli veri de henüz sarayı açmadığımız için o dönem hakkında çok da bir şey söylemek mümkün değil ama bu kaleyi ele alan Arapça, Latince, Süryanice, antik dönem metinleri var. Onlara baktığımızda Abgar Krallığı sırasında 9. Manu adlı kralın Hristiyanlığı kabul ederek, Hristiyanlığın resmi din, devlet dini olarak krallığında kullandığını görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Bölge, Pagan inanışlar açısından önemli olduğu kadar İslam, Musevi ve Hristiyan dünyası için de kendine özgü birtakım nitelikler taşıyor. Kalenin özellikle Hristiyanlığın ilk kez devlet dini olarak kabul edildiği süreç için ayrı bir yeri var."

        Çalışmalar sırasında ağırlıklı olarak mimarinin ortaya çıktığını dile getiren Kozbe, "Sur duvarları, burçları, sur duvarlarının içine yerleştirilmiş burçlarımız var. Giriş kapısı nerede olduğu belli, onu ortaya çıkarmış durumdayız. Farklı dönem insanlarının yaşadığı mekanları açıyoruz. Evler, ev içindeki kullanımlar, günlük hayatta kullandıkları çanak çömlekler, metal aletler, yoğun miktarda ok uçlarımız, mızraklarımız var. Metal obje olarak mimaride kullanılan çiviler ve metal takılar ele geçiyor. Sikkeler buluyoruz, arkeologlar için tarihlendirmede önemli bir unsur olduğu için sikkelerin ayrı bir önemi var." diye konuştu.

        - Kalede restorasyon yapılacak

        Prof. Dr. Kozbe, Urfa Kalesi'ni ziyaretçi kabul edilen eski günlerine kavuşturmayı istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bütün çabamız arkeolojik kazıları hızlandırıp restorasyonu tamamlayıp burayı ziyarete açmak. Hedefimiz 2022 yılına kadar 2 yıl içinde bunu tamamlamaktı. Biraz programımız sarktı ve arkadan 2023'ün Şubat ayında o vahim deprem felaketi meydana gelince ister istemez bizim de kalemiz özellikle sur duvarlarının kuzeydeki ve güney doğudaki kesimi çok tahrip gördü. Derzlerde boşalmalar söz konusu oldu. Bir yıkım yok ama ileriye dönük gerekli tedbirler alınmazsa başımıza kötü, riskli durumlar gelmesin diye bir restorasyon projesine müracaat ettik. Kazıdan bağımsız yapılan restorasyon projesi, bizim gözetimimizde gerçekleşecek. Bu proje 1,5 yıla yakın sürecek. Birçok noktada müdahale edilmesi gereken durumlar oluşmuş. 1,5 yıl sonra umut ederim her şey yolunda gider ve kalemiz ziyarete açılır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yangında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk battaniyeye atlayarak kurt...
        Yangında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk battaniyeye atlayarak kurt...
        Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşların açtığı battaniyeye...
        Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşların açtığı battaniyeye...
        Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali sürüyor
        Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali sürüyor
        Haliliye'de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği devam ediyor
        Haliliye'de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği devam ediyor
        Şanlıurfa'nın kültür varlıkları görsel ve yazılı kayıt altına alınıyor
        Şanlıurfa'nın kültür varlıkları görsel ve yazılı kayıt altına alınıyor
        Şanlıurfaspor, yarın Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak
        Şanlıurfaspor, yarın Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak