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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:45
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Karaköprü ve Bozova ilçelerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 3 tabanca, 7 şarjör, 79 mermi, 2 tabanca kasası, 5 tabanca üst kapağı, tabanca iğnesi, 2 tabanca horozu, tabanca tetiği, tabanca yayı, 2 tabanca kabzesi ile 4 silah parçası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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