Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Şanlıurfa'da otogarda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otogarda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Şehirler arası otobüs terminali peronlar kısmında bekleyen G.K. (41), arkasından gelen bir kişinin ateş açması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Silahla ayağından yaralanan G.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Saldırı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, koşarak gelen şüphelinin, G.K'nin ayağına ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı anlar yer alıyor.
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