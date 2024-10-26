Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 18:09 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:11Nisan

        Hakemler: Batuhan Kolak, Ali Tuna, Kadir Beyaz

        Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu (Dk. 83 Mehmet Coşkun), Fatih Eren (Dk. 64 Ofosu), Malle, Kayode, Hakan Erçelik (Dk. 64 Forsell), Hasan Hüseyin Acar, Atakan Aybastı (Dk. 83 Nafican Yardımcı), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Amar Begiç (Dk. 83 Ahmet Gökbayrak)

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Eysseric, Regattin, Burak Çoban, Ahmet Engin, Mert Çölgeçen (Dk. 84 Silva), Guima (Dk. 46 Lico), Burak Altıparmak, Thuram (Dk. 90 Aleksiç)

        Goller: Dk. 62 Muhammed Gönülaçar (Penaltıdan), Dk. 86 Miraç Acer, Dk. 90 Forsell (Şanlıurfaspor), Dk. 48 Regattin (Penaltıdan), Dk. 58 Burak Altıparmak, Dk. 72 Lico (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Hakan Erçelik, Dk. 50 Malle, Dk. 71 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 82 Kayode, (Şanlıurfaspor), Dk. 23 Mert Çölgeçen, Dk. 42 Guima, Dk. 60 Alim Öztürk, Dk. 61 Hasan Hatipoğlu, Dk.72 Lico, Dk. 85 Silva (Alagöz Holding Iğdır FK)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!

        Benzer Haberler

        Otogarda 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
        Otogarda 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Avrupa şampiyonu milli boksör Emrah Yaşar, yeni başarılar için hazırlanıyor
        Avrupa şampiyonu milli boksör Emrah Yaşar, yeni başarılar için hazırlanıyor
        Urfa Kalesi kazıları bölge tarihine ışık tutuyor
        Urfa Kalesi kazıları bölge tarihine ışık tutuyor
        Yangında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk battaniyeye atlayarak kurt...
        Yangında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk battaniyeye atlayarak kurt...