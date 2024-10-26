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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 20:11 Güncelleme: 26.10.2024 - 20:46
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 28 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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