Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 28 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
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