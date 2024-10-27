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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:47 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:47
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün düzenlenen operasyonunda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dün ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 28 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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