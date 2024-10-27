Şanlıurfa'da köpeği işkence ederek öldüren kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da bir köpeği işkence ederek öldürdüğü tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesi'nde bir köpeğin işkence edilerek öldürüldüğünün tespit edildiği bildirildi.

Köpeğe zarar vererek ölümüne sebep olan kişinin emniyet birimlerince tespit edilerek gözaltına alındığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 7 bin 216 lira idari para cezası uygulanmıştır. Hayvanlara kötü davranılması, zarar verilmesi yasalara ve hayvan haklarına aykırı bir davranış olduğu gibi aynı zamanda insanlık dışı bir durumu ifade etmektedir. Bu tür davranışlar, ilgili birimlerimiz tarafından ivedi olarak tespit edilerek sorumlular hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır."