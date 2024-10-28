Şanlıurfa'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Ekim'de Hacı Bayram Mahallesi'nde dağlık alanda M.Ç'nin (40) silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Olaya ilişkin 12 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, zanlıların adreslerinde 5 tabanca, 2 tüfek ele geçirdi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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