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        Şanlıurfa'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:48 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:52
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        Şanlıurfa'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Ekim'de Hacı Bayram Mahallesi'nde dağlık alanda M.Ç'nin (40) silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

        Olaya ilişkin 12 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, zanlıların adreslerinde 5 tabanca, 2 tüfek ele geçirdi.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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