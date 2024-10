3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Şanlıurfa'da düzenlenen 3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde 7 film ödüle layık görüldü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin ödül töreni, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası kategoride, en iyi yönetmen ödülünü "-12" filmiyle Bahador Zamani, en iyi senaryo ödülünü "The Gold Teeth" filmiyle yönetmen Alireza Kazemipour, en iyi film ödülünü ise "Can You Keep a Secret?!" filmiyle yönetmen Mohamed Elwy aldı.