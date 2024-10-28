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        3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

        Şanlıurfa'da düzenlenen 3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde 7 film ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:13 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:26
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        3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
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        Şanlıurfa'da düzenlenen 3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde 7 film ödüle layık görüldü.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin ödül töreni, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Uluslararası kategoride, en iyi yönetmen ödülünü "-12" filmiyle Bahador Zamani, en iyi senaryo ödülünü "The Gold Teeth" filmiyle yönetmen Alireza Kazemipour, en iyi film ödülünü ise "Can You Keep a Secret?!" filmiyle yönetmen Mohamed Elwy aldı.

        Ulusal kategoride ise en iyi yönetmen ödülüne "Mori" filmiyle yönetmen Yakup Tekintangaç, en iyi senaryo ödülüne "Benim De" filmiyle yönetmen Ece Akalın Alagöz, en iyi film ödülüne ise "Teamül" filmiyle yönetmen Ali Rıza Bayazıt layık görüldü.

        Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Klaus Schmidt Belgesel Ödülünü "Heraion Teikhos'un Kadınları" filmiyle kazanan yönetmen Özge Deniz Özker'e verdi.​​​​​​​

        Festivalin anısına Venedik Film Festivali ile Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" adlı filmle ödül alan Şanlıurfalı yönetmen Murat Fıratoğlu'na ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından onur plaketi verildi.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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