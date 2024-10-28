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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:54 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:56
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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Akabe mevkisinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, itfaiye yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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