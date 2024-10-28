Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Akabe mevkisinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, itfaiye yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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