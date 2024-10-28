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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 21:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:22
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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Adnan Altundal idaresindeki 02 ADT 190 plakalı otomobil, Abdalağa Mahallesi Uçar Caddesi'nde, karşı yönden gelen Ömer Faruk Ekincioğlu yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

        Kaza sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi, motosiklet sürücüsü Ekincioğlu ağır yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Ekincioğlu, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

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