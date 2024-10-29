Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Manisa'dan Şanlıurfa'ya pedal çevirdiler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Manisa'dan "Şiddete Yol Verme, Bisiklete Yol Ver" sloganıyla yola çıkan Manisa Tarzanları Bisiklet Grubu, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Manisa'dan bisikletleriyle yola çıkan Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu, 5 günde 1250 kilometrelik yol kat ederek, taşıdıkları Türk bayrağını Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahlet Aksoy'a teslim etti.

Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu adına konuşan Fatih Han Erdoğan, "Şiddete yol verme Bisiklete Yol Ver” anlayışı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'sinin de katkılarıyla bisiklet sürüşünü gerçekleştirdiklerini belirterek, sürüşü tamamladıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Başkan Vekili Ahmet Aksoy da bisiklet grubunu ağırlayarak Türk bayrağını ve topluluğun flamalarını kabul etti. Başkanvekili Aksoy, gösterdikleri farkındalık nedeniyle bisiklet grubuna teşekkür ederek, "Sporun toplumsal farkındalık oluşturma gücünü bir kez daha gözler önüne seren bu etkinlikte emeği geçen tüm sporcu ve organizatörlere teşekkür ediyorum. Etkinliğin Cumhuriyetimizin 101. yılında yapılmış olmasını da son derece önemli buluyorum. Verdiğiniz mesajlarda ülkemiz için son derece önemli." ifadelerine yer verdi.