Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları

Akçakale Kaymakamı Onur Şan, Belediye Başkanı Abdulhekim Ayhan, İlçe Garnizon Komutanı Albay Şenol Zenginobuz ve diğer ilgililer törene katıldı.

Şanlıurfa'nın ilçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

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