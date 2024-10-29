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        Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları

        Şanlıurfa'nın ilçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:23 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:23
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        Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları
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        Şanlıurfa'nın ilçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Suruç Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

        Suruç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu'nun konuştuğu törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

        Halfeti ilçesinde de tören yapıldı.

        Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nun konuştuğu törende, öğrenciler şiir okuyup, gösteri sundu.

        Akçakale ilçesinde ise Atatürk anıtına çelenk sunma töreni yapıldı.

        Akçakale Kaymakamı Onur Şan, Belediye Başkanı Abdulhekim Ayhan, İlçe Garnizon Komutanı Albay Şenol Zenginobuz ve diğer ilgililer törene katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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