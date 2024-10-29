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        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 22:03 Güncelleme: 29.10.2024 - 22:03
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        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Yuvar Mahallesi'nde akraba Gülalan ailesi fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet, İmhan, Cebrail Gülalan ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunan 1 kişi Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Jandarma, mahalle ve hastanede önlem alırken kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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