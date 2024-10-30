Şanlıurfa'da elektrik kablolarını çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerince yapılan devriye sırasında Yeni Mahalle Güllü Sokak'ta elektrik kablolarını yer altından çıkarmaya çalışan 3 şüpheli tespit edildi.

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