Şanlıurfa'da elektrik kablolarını çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yer altından geçen elektrik kablolarını çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yer altından geçen elektrik kablolarını çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerince yapılan devriye sırasında Yeni Mahalle Güllü Sokak'ta elektrik kablolarını yer altından çıkarmaya çalışan 3 şüpheli tespit edildi.
Ekiplerce suçüstü yakalanan 3 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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