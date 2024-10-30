Şanlıurfa'da atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesiyle geri dönüşüm atağı sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan Sıfır Atık Marketler ve ilçenin belirli noktalarına kurulan geri dönüşüm kutularıyla vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Devteyşti, Şair Nabi ve Ahmet Yesevi Mahallelerine kurulan Sıfır Atık Marketler ile geri dönüştürülebilir atıklar toplanıyor. Vatandaşların dahil edildiği proje ile geri dönüşüme katkı sunacak atıklarını getirenlere, puan sistemiyle temizlik ürünleri hediye ediliyor.

Marketler ve sıfır atık materyalleri aracılığıyla her gün yüzlerce kilo kağıt, plastik, cam, metal, pil ve bitkisel atık yağ toplanmaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından atık toplama araçlarıyla alınan geri dönüştürülebilir atıklar ile 2024 yılının 10 aylık sürecinde ise 355 ton atık toplandı. Atık Dönüşüm Merkezine götürülen ve dönüştürülen atıklar ile 3 bin 987 ağacın kesilmesi önlendi.