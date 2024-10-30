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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:48 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:48
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

        Jandarma ekiplerinin Birecik ilçesinde belirlenen adreslerde ve araçlarda yaptığı aramada, 20 kilo 145 gram kubar esrar, 150 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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