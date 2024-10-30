Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Jandarma ekiplerinin Birecik ilçesinde belirlenen adreslerde ve araçlarda yaptığı aramada, 20 kilo 145 gram kubar esrar, 150 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

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