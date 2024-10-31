Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce adreste yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 14 şarjör ve 614 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 1 zanlı gözaltına alındı.
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