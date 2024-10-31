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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 09:10 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:10
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Ekiplerce adreste yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 14 şarjör ve 614 mermi ele geçirildi.

        Olayla ilgili olarak 1 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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