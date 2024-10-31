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        Şanlıurfaspor'un gol yükünü yabancı oyuncular sırtlıyor

        RAUF MALTAŞ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un geride kalan 10 haftadaki gol yükünü önemli ölçüde yabancı oyuncular sırtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:02
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        Şanlıurfaspor'un gol yükünü yabancı oyuncular sırtlıyor
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        RAUF MALTAŞ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un geride kalan 10 haftadaki gol yükünü önemli ölçüde yabancı oyuncular sırtladı.

        Sezon başında kadrosunu kısıtlı bütçeyle genç oyunculardan kuran sarı-yeşilli ekip, geride kalan 10 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Şanlıurfa ekibinde bu gollerin 11'i yabancı futbolculardan geldi.

        Teknik direktör Erkan Sözeri'nin ilk 11 kurgusunda en güvendiği isimlerin başında gelen Olarenwaju Kayode ile Aly Malle, rakip ağlara 4'er gol göndererek takımın en skorer isimleri oldu.

        Şanlıurfaspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta Malle, Adanaspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada ise Kayode "hat-trick" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Sarı-yeşilli ekibin yabancı oyuncularından Reagy Ofosu, Michel Mboula ve Petteri Forsell ise 1'er gol kaydetti.

        Şanlıurfaspor'da 1'er gol atan yerli oyuncular ise Ahmet Gökbayrak, Atakan Aybastı, Miraç Acer, Muhammed Gönülaçan ve Hasan Hüseyin Acar oldu.

        Sarı-yeşilli ekibin Adanaspor ile oynadığı maçta ise İsaac Donkor kendi kalesine gol atmıştı.

        - Malle: "Gol atmak için buradayım"

        Şanlıurfaspor'un Malili golcüsü Aly Malle, AA muhabirine, daha önce İspanya Ligi'nde (LaLiga) Granada, İtalya Ligi'nde (Serie A) ise Udinesse kulüplerinde de top koşturduğunu hatırlattı.

        Türkiye'yi sevdiğini ve burada oynarken mutlu olduğunu vurgulayan Malle, şunları kaydetti:

        "Gol atmak için buradayım. Bunun için para kazanıyorum. Kulübüme katkı sağlamaya çalışıyorum. Gol krallığını düşünmüyorum. Olursa tabii ki zorlarım ama en önemlisi takımıma katkı sağlamak. Takım halinde iyi skorlar elde etmek istiyoruz. Kayode ile birlikte 4'er gol atmamız güzel. Kayode ile çok iyi anlaşıyoruz, her maç öncesi taktik konuşuyoruz. Nasıl yapabileceğimizi, taktiklerimizi konuşuyoruz. Takıma katkı sağlama noktasında neler yapacağımızı sürekli konuşuyoruz."

        - Kayode: "Goller arkadaşlarımızın sayesinde"

        Nijeryalı golcü Olarenwaju Kayode , takımının ligdeki son 4 maçında kaybetmediğine dikkati çekti.

        Malle ile performanslarını artırmayı hedeflediklerini belirten Kayode, "Aly Malle ile toplam 8 gol attık. Goller tabii ki takım arkadaşlarımız sayesinde oldu. Güzel bir takım olma yolunda iyi ilerliyoruz. Her şey iyi gidiyor. Önümüzdeki maçlarda da güzel performanslar göstermek istiyoruz." dedi.

        Ligde gol krallığında da iddialı olduğunu anlatan Kayode, "Gol krallığı tabii ki güzel olur. Ancak bunu sezon sonu göreceğiz. Takım arkadaşlarımdan birisi bini elde ederse de bizim için güzel olur. Temel hedefimiz tabii ki hep beraber maçları kazanmak." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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