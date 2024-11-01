Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştı.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Giray Küçük, AA muhabirine, teknik direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasından sonra yeni hoca arayışına başladıklarını söyledi.

Sait Karafırtınalar'ın takıma faydalı olacağına inandıklarını ifade eden Küçük, "Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştık. İmza için bir araya geleceğiz. Takımımız için faydalı olacağına inanıyoruz. Erkan Sözeri hocamıza da bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.