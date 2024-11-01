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        Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak

        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:21
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        Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak
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        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

        Esenler Erokspor Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

        Ligde Şanlıurfaspor'un 14, Esenler Erokspor'un ise16 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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