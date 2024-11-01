Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.
Ligde Şanlıurfaspor'un 14, Esenler Erokspor'un ise16 puanı bulunuyor.
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