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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 22:05 Güncelleme: 01.11.2024 - 22:05
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Akziyaret Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Okkaş'a (34) İ.O. idaresindeki 34 FCJ 07 plakalı otomobil çarptı.

        Ağır yaralanan ve ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Okkaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü İ.O. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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