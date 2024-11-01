Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Esmerçayı Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan Kafur Çetinkaplan (33), akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Çetinkaplan, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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