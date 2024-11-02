Balıklıgöl'de hafta sonu hareketliliği yaşanıyor
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da, hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da, hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.
Hafta sonu tatilinde Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan tarihi mekanı ziyaret ediyor.
Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.
Tarihi alanı gezenler, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü mağarayı da ziyaret edip dua ediyor.
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