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        Balıklıgöl'de hafta sonu hareketliliği yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da, hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:18
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        Balıklıgöl'de hafta sonu hareketliliği yaşanıyor
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        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da, hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.

        Hafta sonu tatilinde Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan tarihi mekanı ziyaret ediyor.

        Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

        Tarihi alanı gezenler, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü mağarayı da ziyaret edip dua ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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