Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, otomatik tabanca, 6 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 29 şarjör ile gece görüşlü dürbün ve 1347 mermi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 10 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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