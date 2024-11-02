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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:42
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Operasyonda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, otomatik tabanca, 6 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 29 şarjör ile gece görüşlü dürbün ve 1347 mermi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 10 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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