Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Operasyonda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, otomatik tabanca, 6 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 29 şarjör ile gece görüşlü dürbün ve 1347 mermi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 10 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.​​​​​​​

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