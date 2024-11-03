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        Şanlıurfa'da 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:37
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        Şanlıurfa'da 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonunda 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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