Şanlıurfaspor 5 maçtır yenilmiyor

Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmeyen Şanlıurfaspor, yakaladığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Son 5 maçta Yeni Malatyaspor 3-0, Adanaspor'u ise 4-1 yenen Şanlıurfa temsilcisi, Kocaelispor ile 0-0, Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 ve Esenler Erokspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Şanlıurfa ekibi, 11 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle şu ana kadar 15 puan topladı.

Rakip fileleri 18 kez havalandıran Şanlıurfaspor, kalesinde de 18 gole engel olamadı.

Sarı-yeşilli ekipte, Olarenwaju Kayode 5, Aly Malle ise rakip ağlara 4 gol göndererek takımın en skorer isimleri oldu.