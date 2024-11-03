Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kırsal İrme Mahallesi'nde arızayı gidermek için direğe çıkan elektrikçi Cemil Akyıldız, akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Akyıldız, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.