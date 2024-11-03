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        Şanlıurfa'da 105 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 105 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 14:27 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:30
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        Şanlıurfa'da 105 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 105 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerce 105 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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