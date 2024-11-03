Şanlıurfa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile Suriye uyruklu Ali El Ganim idaresindeki plakasız motosiklet, Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda çarpıştı.

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