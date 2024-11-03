Şanlıurfa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile Suriye uyruklu Ali El Ganim idaresindeki plakasız motosiklet, Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, polis tır sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
Kaza bulvardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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