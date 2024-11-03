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        Şanlıurfa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:40 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:54
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        Şanlıurfa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile Suriye uyruklu Ali El Ganim idaresindeki plakasız motosiklet, Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, polis tır sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

        Kaza bulvardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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