Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi, yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi, yaşamını yitirdi.
Kırsal Şekerli Mahallesi'nde tarlasındaki elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Sinan Karakan (27), akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Karakan, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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