Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan kız çocuğunun cenazesi Şanlıurfa'da defnedildi

İstanbul Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Feriköy Mezarlığında bulunan Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Şanlıurfa Asri Mezarlıkta Hanilçi için cenaze töreni düzenlendi.

Törende tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ile küçük bir gelinlik konuldu.

Baba İbrahim ve anne Yeter Hanilçi ile kardeşleri ağlayarak, Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı.

6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - Aile depremden sonra İstanbul'a taşınmış Amca Ali Hanilçi, gazetecilere, olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Olayın cezasız kalmamasını istediklerini anlatan Hanilçi, Şirin'in feci şekilde öldürüldüğünü, Şirin ve Narin gibi çocukları öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini aktardı. Çok üzüntülü olduklarını dile getiren Hanilçi, "Hepimizin ciğeri yanıyor, diyecek başka bir şey yok. Depremden sonra İstanbul'a göçtüler. Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul'a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Türkiye'nin başı sağ olsun, Narin de Şirin de Türkiye'nin evlatları. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.