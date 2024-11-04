Şanlıurfa'da tırla minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tırla minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tırla minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
H.Ö. yönetimindeki 63 S 0236 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Evren Sanayi Sitesi çıkışında H.G. idaresindeki 03 HN 001 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleriyle minibüsteki 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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