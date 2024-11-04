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        Şanlıurfa'da tırla minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tırla minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:15 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:20
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        Şanlıurfa'da tırla minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tırla minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        H.Ö. yönetimindeki 63 S 0236 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Evren Sanayi Sitesi çıkışında H.G. idaresindeki 03 HN 001 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, araç sürücüleriyle minibüsteki 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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