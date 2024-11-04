Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı

Zanlıların 10 kişiyi 3 milyon 350 bin 400 lira dolandırdığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

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