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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 20:15 Güncelleme: 04.11.2024 - 20:15
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

        Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 11 cep telefonu, 7 sim kart ve sim kart bloğu ele geçirildi.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

        Zanlıların 10 kişiyi 3 milyon 350 bin 400 lira dolandırdığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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