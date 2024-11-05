Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesi önünde polise taşlı saldırıda bulunan 8 kişi yakalandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 08:55 Güncelleme: 05.11.2024 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesi önünde polise taşlı saldırıda bulunan 8 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın dün görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine dün görevlendirme yapılması sonrasında belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Migren en çok kadınları vuruyor
        Migren en çok kadınları vuruyor
        Karadeniz için sağanak uyarısı! Bu bölgelerde fırtına var
        Karadeniz için sağanak uyarısı! Bu bölgelerde fırtına var
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı
        İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da tırla minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da tırla minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        İstanbul'da öldürülen Şirin, gelinlik ve papatyalarla son yolculuğuna uğurl...
        İstanbul'da öldürülen Şirin, gelinlik ve papatyalarla son yolculuğuna uğurl...
        Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi sürüyor
        Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi sürüyor
        Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan kız çocuğunun cenazesi Şanlıur...
        Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan kız çocuğunun cenazesi Şanlıur...
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti