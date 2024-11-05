Görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesi önünde polise taşlı saldırıda bulunan 8 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın dün görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

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