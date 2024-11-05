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        Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi sürüyor

        Şanlıurfa, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Neolitik Kongresi 63 ülkeden bine yakın katılımcıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:20 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:20
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        Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi sürüyor
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        Şanlıurfa, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Neolitik Kongresi 63 ülkeden bine yakın katılımcıyla devam ediyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nin ikinci gün oturumları Osmanbey Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

        İktisat ve İdari Bilimler Fakültesindeki 13 ayrı salonda 45 konu başlığı halinde gerçekleştirilen oturumlarda Neolitik dönemin ayrıntıları ele alındı.

        Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, kongreye ilginin yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

        Akademik açıdan değerli bir ortamın oluştuğunu belirten Karul, şöyle devam etti:

        "Dünyanın 63 ülkesinden bine yakın katılımcı var. 687 bildiri, 62 poster ile bu katılımcılar kongrede yer alıyor. Çeşitlilik açısından baktığınız zaman hem dünya ölçeğinde hem de 487 kurumu temsil eden bilim insanlarımız bulunuyor. Bu insanların hepsi de Neolitik çağ uzmanı, kongrede biz dünyanın farklı bölgelerindeki neolitiklerin oluşumlarını ve dönüşümlerini arkeoloji konusundaki uzmanların bildirilerinden dinleyeceğiz. Sonuç itibariyle dünya ölçeğinde neolitiğe bütüncül bir bakış açısı elde etmemizi sağlayacak bir kongre olacak."

        Karul, kongre aracılığıyla Şanlıurfa'da eş zamanlı yürütülen kazı projelerini tanıtma imkanı bulduklarını da dile getirdi.

        Neolitik döneme ilişkin ilk kez bu kadar uzmanın bir araya geldiğini vurgulayan Karul, kongrenin başarılı bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Kongre, farklı oturumlarla 3 gün daha devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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