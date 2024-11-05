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        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar göreve başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 20:02 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:02
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        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar göreve başladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaştı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karafırtınalar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Şanlıurfa temsilcisinin Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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