Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar göreve başladı

Şanlıurfa temsilcisinin Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı öğrenildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karafırtınalar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaştı.

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