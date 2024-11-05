Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar göreve başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karafırtınalar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Şanlıurfa temsilcisinin Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı öğrenildi.
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