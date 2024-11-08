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        Şanlıurfaspor, ligde üst sıraları hedefliyor

        RAUF MALTAŞ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ligde üst sıralarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:46
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        Şanlıurfaspor, ligde üst sıraları hedefliyor
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        RAUF MALTAŞ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ligde üst sıralarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.

        Şanlıurfa temsilcisinde göreve başlayan Karafırtınalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir dönemde takımın başına geçtiğini ifade etti.

        Sarı-yeşilli ekibin ligde şimdiye kadar güzel işler ortaya koyduğunu anlatan Karafırtınalar, takımın seyir zevki yüksek bir oyunu sahaya yansıtması için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

        Çekişmeli bir ligde mücadele ettiklerini aktaran Karafırtınalar, "Zor bir ligde mücadele ediyoruz. Aşağıya 2 puan, yukarıya 3 puan uzaklıktayız. Kritik bir yerdeyiz. Ligin en ateşli olduğu dönemdeyiz. Kolay maçlar oynamayacağız. Maç maç kazanıp ligde üst grubun içerisinde yer almak istiyoruz. Ligde üst gruba tutunmak istiyoruz. Oyuncularımın bu potansiyelde olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

        Sait Karafırtınalar, takımdaki oyuncuları tanıdığını belirterek şunları kaydetti:

        "Bu lig için yeterli oyuncularımız var. Ön tarafta çok etkili bir forvetimiz var. Bu lig ile baş edebilecek bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Çok da dirençli bir takımız. Bunu oyun gücüyle de desteklediğimiz zaman keyifli bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bununla ilgili hiç kimsenin de bir şüphesi olmasın. Coşkulu ve keyif veren bir takım olmak için elimizden ne geliyorsa ekip olarak yapmaya hazırız."

        - "Çok çekişmeli, güzel bir lig olacağına inanıyorum"

        Tecrübeli teknik adam, ligdeki çekişmenin son haftaya kadar devam edeceğine inandığını söyledi.

        Ligdeki her takımın diğerini yenebilecek güçte olduğunu aktaran Karafırtınalar, "İstikrarlı ekonomik tabloya sahip olanların ligi sezon sonuna kadar götüreceğini düşünüyorum. Son maça kadar ne düşen ne de play-off oynayacak takımların belli olacağını düşünüyorum. Çok çekişmeli, güzel bir lig olacağına inanıyorum. Sıralama bazen ikinci yarı yapılan transferlerle değişebilir. Şu anki tabloya göre sezon sonunun çok heyecanlı geçeceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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