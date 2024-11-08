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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:04
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Operasyonda 2 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, 3 tabanca, 3 av tüfeği ile 15 şarjör ve 614 mermi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.​​​​​​

        Operasyona dair paylaşılan görüntülerde silahların bir evin bahçesindeki taş yığınlarıyla samanların altına gizlendiği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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