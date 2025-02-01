Şanlıurfa'da derede mahsur kalan yaklaşık 500 kaplumbağa bakımlarının ardından doğaya bırakıldı

Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kaplumbağalar, ekipler tarafından Atatürk Barajı Göleti kıyısına bırakıldı.

Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen dere yatağında mahsur kaldıkları çamurdan kurtarılan 500 kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekiplerince Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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