GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da bir kamyon çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyonun 3 araca çarptıktan sonra sürüklediği otomobille üst geçitten düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Birecik-Gaziantep kara yolu üzerinde İ.O. idaresindeki 63 EE 815 plakalı kamyon, Birecik köprüsü üzerinde 27 ACT 802, 27 ANS 490, 63 L 2449 plakalı araçlara çarptı, sürüklediği 34 BFG 356 plakalı otomobille üst geçitten 10 Temmuz Caddesi'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonun otomobile çarpması ve sürükleyerek üst geçitten düşme anları yer alıyor.

Farklı bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise kamyonun başka bir otomobile çarpması ve yoluna devam etmesi kaydedildi.

- Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 4 aracın karıştığı kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, "Büyük üzüntü duyduğumuz kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa Vali Vekili Yakup Kılınçoğlu da kaza yerinde incelemelerde bulundu, hastanede tedavi gören yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kazada hayatını kaybedenlerin Müslüm Çakmak, Ahmet Casım ile Ceylan Cilo olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan 22 kişiden 19'u tedavilerinin ardından taburcu edilirken kamyon sürücüsü İ.O. ise ileri tedavisi için Şanlıurfa'ya sevk edildi.