Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde 12 Şubat'ta düzenlenen terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 7 zanlı gözaltına alınmış, yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Van ve Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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