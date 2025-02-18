Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Van ve Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa merkezli 3 ilde 12 Şubat'ta düzenlenen terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 7 zanlı gözaltına alınmış, yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
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