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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:40 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:40
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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Van ve Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şanlıurfa merkezli 3 ilde 12 Şubat'ta düzenlenen terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 7 zanlı gözaltına alınmış, yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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