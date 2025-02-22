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        Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile sahasında 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, "Hem rakibi durdurmak hem karşı kaleye gidip gol pozisyonları üretme anlamında bunu başarabildikleri için oyuncularımı kutluyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:23
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        Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile sahasında 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, "Hem rakibi durdurmak hem karşı kaleye gidip gol pozisyonları üretme anlamında bunu başarabildikleri için oyuncularımı kutluyorum." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kılıç, göreve geldikten sonraki 2 haftada muhtemel şampiyon adaylarıyla zorlu maçlar oynadıklarını söyledi.

        Oyundan dolayı futbolcularını tebrik eden Kılıç, şöyle konuştu:

        "Hem rakibi durdurmak hem karşı kaleye gidip gol pozisyonları üretme anlamında bunu başarabildikleri için oyuncularımı kutluyorum. Son 7-8 dakika baskı altında kaldık, bu da normaldi. Çünkü rakibimiz çok kaliteli bir takım ve çok önemli oyuncuları var. Dolayısıyla son bölümlerde takımımız skoru korumak için daha biraz geriye yaslandı. Ama iki hafta üst üste hem Karagümrük hem Kocaelispor'dan puan alarak yolumuza devam etmek çok önemli. İnşallah bundan sonra kendi bölgemizdeki takımlarla yapacağımız oyunları kazanarak en kısa zamanda düşme potasından çıkarız diye düşünüyorum."

        - Kocaelispor cephesi

        Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de ligin boyunun kısaldığı bu dönemde zorlu maçlar oynadıklarını söyledi.

        Bugün zor bir maç oynadıklarını ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Rakibimizi bizi çok zorladı. Biz bu zamana kadarki alışık olduğumuz düzende ve görüntüde değildik maalesef. Özellikle ilk yarı rakibimize çok fırsat verdik ama burada da Gökhan devreye girdi, bugün önemli bir rol oynadı, buradan kendisine teşekkür ediyorum. Kolay bir maç değildi, zor bir maçtı. Ama neticesinde yine baktığımızda gol yemeden de yolumuza devam ediyoruz. Hedefe giderken alınan her puan çok kıymetli. Bu da belki o kıymetli puanlardan bir tanesi olacak. Ama oyunun geneline baktığınızda özellikle ilk yarı oynadığımız oyunu kendimize ve takımımıza yakıştıramadık. İnşallah bir sonraki maçta telefi edip yolumuza öyle devam ederiz."

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