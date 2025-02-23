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        Şanlıurfalı engelli basketbolcular play-off maçlarında işi sıkı tutmak istiyor

        MÜSLÜM ETGÜ - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, katılmayı garantilediği play-off maçlarında işi sıkı tutarak Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:14
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        Şanlıurfalı engelli basketbolcular play-off maçlarında işi sıkı tutmak istiyor
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        MÜSLÜM ETGÜ - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, katılmayı garantilediği play-off maçlarında işi sıkı tutarak Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.

        Ligin B Grubu'nda mücadele eden ve oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 yenilgi alarak 20 puan toplayan Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, averajla 2. sırada bulunuyor.

        Ligde 2 hafta önce play-off'a katılmayı garantileyen Şanlıurfa temsilcisi, geçen sezon kapısından döndüğü Süper Lig'e yükselmenin hesaplarını yapıyor.

        Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Veysi Fırat, AA muhabirine play-off'u garantiledikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

        Sezona iddialı ve hırslı başladıklarını belirten Fırat, ligin son haftasında galibiyetle ayrılmayı, ardından play-off maçlarına kenetlenmek istediklerini aktardı.

        Takımın hırsından ve mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden Fırat, şöyle devam etti:

        "İnşallah play-off maçları sonucunda Şanlıurfa takımımızın ismini Süper Lig'e yazdıracağız. Bu sene çok heyecanlıyız. Taraftarlarımız bize destek veriyor, bu destek devam ettikçe onları mahcup etmeyeceğiz ve başarılı olacağız. Geçen sene Süper Lig'e çıkma şansımızı son maçta kaybetmiştik, inşallah bu sene son maça bırakmayıp Süper Lig'e çıkma başarısını elde edeceğiz. Şanlıurfa'mıza Süper Lig'i hediye edeceğiz."

        - Oyuncular da iddialı

        Takımın kaptanı Orhan Tarakçı da ligde iki sezon üst üste play-off oynama hakkı kazandıklarını hatırlattı.

        Geçen sezon play-off maçlarından ders çıkardıklarını belirten Tarakçı, "Şampiyonluk her zaman kolay olmuyor. Rakiplerimizin en iyi şekilde hazırladıklarını biliyoruz, biz de ona göre hazırlanıyoruz. Hiçbir şekilde rehavete kapılmıyoruz. İnşallah play-off maçlarında başarılı olup Süper Lig'de Şanlıurfa'yı temsil edeceğiz." dedi.

        Oyunculardan Aziz Kelleoğlu da iki yıldır takımda mücadele ettiğini belirterek, "Geçen sezon play-off'taki son maçımızda kendi hatalarımızdan dolayı kaybederek Süper Lig'e yükselememiştik ama bu sene aynı hataları yapmadan Süper Lig'e yükseleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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