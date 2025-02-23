Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da fıstık ağaçlarında buz sarkıtları oluştu

        Şanlıurfa'da bazı fıstık ağaçlarında soğuk havanın etkisiyle bir metreyi aşan buz sarkıtları görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da fıstık ağaçlarında buz sarkıtları oluştu
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da bazı fıstık ağaçlarında soğuk havanın etkisiyle bir metreyi aşan buz sarkıtları görüldü.

        Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Merkez Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Esemkulu Mahallesinde Mehmet Aslan'a ait fıstık bahçesinde bazı ağaçlarda bir metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.

        Sarkıtları gören bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Aslan, yaptığı açıklamada, kentte soğuk havanın etkisini artırdığını söyledi.

        Ağaçların donmasına şaşırdıklarını anlatan Aslan, "Kendi imkanlarımızla bahçemizi suluyoruz. Geceleri soğuk havanın etkisiyle don olmuş. Güneydoğu'da hep sıcaklığa alışığız ama böyle buzlanmayı gördüğümüz zaman millet şaşırıyor. Bahçemiz yol üstünde olduğu için dünden beri yüzlerce insan durup fotoğraf çektiriyor. Şanlıurfa'da böyle buzlanmayı millet belki de ilk kez görüyor, ilgi çekiyor." dedi.

        Manzarayı görüp fotoğraf çeken Osman Yıldız ise ilk defa fıstık ağaçlarında bu büyüklükte sarkıtlar gördüğünü söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfalı engelli basketbolcular play-off maçlarında işi sıkı tutmak isti...
        Şanlıurfalı engelli basketbolcular play-off maçlarında işi sıkı tutmak isti...
        Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
        Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
        Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçının ardından
        Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçının ardından
        Şanlıurfa'da iş merkezinde yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
        Şanlıurfa'da iş merkezinde yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
        Şanlıurfa'da Endülüs Okuma Projesi kapsamında kütüphane açıldı
        Şanlıurfa'da Endülüs Okuma Projesi kapsamında kütüphane açıldı
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig